Empoli all’ospedale San Giuseppe primi interventi con il nuovo robot Da Vinci

Questa mattina all’ospedale San Giuseppe di Empoli è stato effettuato il primo intervento con il nuovo robot Da Vinci. Nel dettaglio, il chirurgo urologo Agostino Tuccio ha eseguito una prostatectomia radicale nella sala operatoria numero 6. È la prima volta che questa tecnologia viene usata in questa struttura, segnando un passo avanti per le prestazioni sanitarie locali.

Empoli, 9 febbraio 2026 – Nella mattina di lunedì 2 febbraio, nella sala operatoria numero 6 dell’ ospedale San Giuseppe, è stato realizzato il primo intervento (una prostatectomia radicale eseguita dal chirurgo urologo Agostino Tuccio) con il nuovo robot Da Vinci. Un momento concreto, fatto di competenze, lavoro di squadra e tecnologia, che ha dato avvio alla chirurgia robotica assistita a Empoli. Il risultato è stato reso possibile anche grazie al contributo fornito dalla " Fondazione CR Firenze", che ha sostenuto l’arrivo del sistema robotico in ospedale. "I robot chirurgici – evidenzia il presidente della Toscana, Eugenio Giani – permettono di affrontare interventi complessi con estrema precisione, tagli più piccoli e dunque convalescenze più brevi e riprese più rapidie un vantaggio sia per i pazienti che per il sistema sanitario nel suo complesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

