Emma una di noi | taglia i capelli dopo aver fatto serata e si pente

Emma ha deciso di tagliarsi i capelli dopo una serata con le amiche. La giovane, ancora un po’ stordita, ha cambiato look senza pensarci troppo. Poi si è resa conto di aver sbagliato e ha scritto sui social di pentirsi della scelta fatta in fretta.

Emma è uscita con Elisa e Giorgia, poi ha avuto la brillante idea di cambiare look. "Mai prendere decisioni dopo aver fatto serata" ha scritto pentita.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Emma Giorgia

Ethan Hawke, protagonista di Boyhood, ha recentemente rilasciato dichiarazioni eccessivamente entusiastiche sul suo nuovo film diretto da Richard Linklater.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

EMMA parla della sua GAVETTA

Ultime notizie su Emma Giorgia

Argomenti discussi: Onorificenze: gli esempi civili insigniti da Mattarella; Ernie & Emma: il trailer della commedia diretta dalla star di Evil Dead Bruce Campbell; ROMA | Alta onorificenza al merito della Repubblica italiana per suor Emma Zordan; Emma Marcegaglia: Radici e valori forti, prepararsi, studiare sempre. L’impresa più difficile? Essere una brava mamma.

Emma, una di noi: taglia i capelli dopo aver fatto serata e si penteEmma è uscita con Elisa e Giorgia, poi ha avuto la brillante idea di cambiare look. Mai prendere decisioni dopo aver fatto serata ha scritto pentita. fanpage.it

Il caschetto Modern bob di Emma Stone ai #GoldenGlobes 2026 è perfetto se volete tagliare i vostri capelli (o farli crescere come lei) https://vogueitalia.visitlink.me/AYOGLn facebook