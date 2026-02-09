Emma Elisa Giorgia scatenate a Taratata | La notte leoni la mattina… Dolori! Vediamoci poco per la nostra incolumità ma amiamoci tanto – VIDEO

Durante le pause di “Taratata”, il nuovo show musicale condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, Emma, Elisa e Giorgia si sono lasciate andare a momenti di festa. Tra una prova e l’altra, le tre cantanti si sono divertite, scatenandosi con entusiasmo. Hanno condiviso video e foto sui social, scherzando sui dolori del giorno dopo e sul fatto che, anche se si vedono poco per ragioni di sicurezza, il loro affetto è forte. La serata promette di essere all’insegna della buona musica e di tante emozioni

Tra una prova e l’altra di “Taratata”, il nuovo evento musicale condotto da Paolo Bonolis e in onda stasera in prime time su Canale 5, Emma, Elisa e Giorgia hanno fatto baldoria. A testimoniarlo su Instagram sono le tre amiche e cantanti con una serie di Stories. A dare il buongiorno è stata Emma, che si è mostrata con occhiali scuri: “ Proprio vero: la sera leoni e la mattina. Dolori. Dolori ovunque, mi fa male tutto. È come se una ruspa mi fosse passata attraverso “. La cantante salentina ha poi ringraziato le colleghe per la “nottata incredibile” e con sarcasmo ha aggiunto: “Adesso capisco perché ci vediamo pochissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Emma, Elisa e Giorgia sono uscite tutte insieme per una serata tra amici.

Domani sera torna su Canale 5 “Taratata”, il programma musicale che ha fatto la storia in Francia e ora arriva anche in Italia.

