Emergenza portiere e sconfitta per la Pirossigeno Cosenza Under 19 | Cetraro vince 9-2

Questa sera, i giovani della Pirossigeno Cosenza Under 19 sono usciti sconfitti 9-2 in trasferta contro la Duelle Futsal Cetraro. La squadra ha avuto problemi in porta, e il risultato è stato pesante. Una partita difficile che evidenzia ancora le difficoltà dei calciatori più giovani in questa fase della stagione.

La Pirossigeno Cosenza Under 19 ha affrontato oggi, 8 febbraio 2026, una sfida proibitiva sul campo della Duelle Futsal Cetraro, concludendo l'incontro con una sconfitta per 9-2. Il risultato, seppur ampio, non racconta pienamente la tenacia e lo spirito di sacrificio dimostrato dai giovani rossoblù, messi a dura prova da un'emergenza portieri che ha radicalmente alterato le dinamiche della partita. L'infortunio improvviso di Savaglio, l'unico portiere di ruolo a disposizione, ha costretto lo staff tecnico a un riadattamento tattico forzato, schierando un giocatore di movimento tra i pali. L'inizio della contesa è stato subito segnato da questa complicazione inaspettata.

