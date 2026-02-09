Elodie i motivi della rottura con Iannone | i dettagli

Nelle ultime ore si parla molto dei motivi che hanno portato alla rottura tra Elodie e Andrea Iannone. La cantante e il motociclista non stanno più insieme, e i dettagli che emergono fanno discutere. Nessuno sembra sorprendersi, considerando le tensioni che circolano da tempo. Ora, si attendono conferme o smentite, mentre i fan cercano di capire cosa sia successo tra i due.

Nelle ultime ore, non si fa che parlare dei motivi che si nascondono dietro la rottura di Elodie ed Andrea Iannone. La loro storia d’amore è finita di punto in bianco. La coppia, molto seguita, non ha mai affrontato l’argomento, né ha annunciato la notizia. Nonostante sia trascorso poco tempo dal loro distacco, i due già si sono catapultati in nuove frequentazioni. La cantante ha intrapreso una conoscenza con la sua ballerina, Franceska Nuredini. Le due sono recentemente tornate dallo loro fuga d’amore alle Maldive. Il cuore dello sportivo, invece, è stato conquistato da Rocìo Munoz Morales. Vuoi restare informatoa su tutte le notizie sul Gossip? Clicca qui e segui la nostra pagina IG DailyGossip24! Il settimanale “Oggi” ha rivelato grandi indiscrezioni sui motivi della rottura definitiva dell’ex coppia.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Dopo settimane di silenzio, emergono i motivi dietro la rottura tra Elodie e Andrea Iannone.

Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati.

Elodie in posa con Andrea Iannone cerca di mettere la mano in tasca ma poi realizza non averne

