Elly fa la portoghese | Schlein tace sulla sinistra italiana in rotta meglio festeggiare la vittoria di Seguro

Elly Schlein non ha rilasciato commenti sulla sconfitta della sinistra italiana. Invece, ha preferito aspettare i risultati delle elezioni in Portogallo e festeggiare la vittoria di Seguro, il candidato socialista. La segretaria del Pd sembra aver capito che per ora è meglio non parlare, almeno finché non ci sono dati certi dai paesi stranieri.

Elly Schlein adesso fa la portoghese. La segretaria del Pd ha compreso che l'unica maniera per commentare una vittoria della sinistra è attendere che si voti fuori dall'Italia. Così ha pronunciato il suo " Obrigado " ad Antonio Seguro, nuovo presidente del Portogallo. "Seguro stravince le presidenziali in Portogallo, sconfiggendo gli estremisti di Chega – commenta sui social Schlein – I portoghesi confermano la scelta europeista e democratica". Da qui le "congratulazioni al Partito Socialista che torna a vincere e dimostra che l'estrema destra non è imbattibile. E non si batte rincorrendola sul suo terreno, ma portandola su quello dove sta più scomoda: la questione sociale, i bisogni delle persone.

