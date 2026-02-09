Elezioni Portogallo | vince il candidato del Partito Socialista

Alle elezioni presidenziali in Portogallo, il candidato del Partito Socialista, António José Seguro, ha ottenuto la vittoria. I risultati sono arrivati questa mattina, chiudendo una corsa che ha visto diversi sfidanti. Seguro si prepara ora a assumere il ruolo di presidente, con l’obiettivo di guidare il Paese nei prossimi anni.

Alle elezioni presidenziali in Portogallo vince il candidato del Partito Socialista, António José Seguro. Netta sconfitta per il candidato di estrema destra André Ventura. Al secondo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo vince il candidato del partito Socialista, António José Seguro. Dopo lo scrutinio del 99% delle schede, Seguro ha ottenuto il 66,7% dei voti, assicurandosi un mandato di cinque anni. Seguro ha sconfitto André Ventura, leader del partito populista di estrema destra Chega, che ha ottenuto il 33,3% dei voti. Ventura ha affermato che continuerà a lavorare per realizzare una "trasformazione" politica in Portogallo.

