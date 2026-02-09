Sanae Takaichi resta primo ministro del Giappone. Il Partito Liberal Democratico conquista una vittoria schiacciante alle elezioni di domenica, portandosi a casa 316 seggi su 465. La leader del partito continuerà a guidare il governo, rafforzando la sua posizione nel Paese.

Sanae Takaichi si conferma primo ministro del Giappone. Il suo partito, il Partito Liberal Democratico, ha ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni parlamentari di ieri, domenica 8 febbraio, aggiudicandosi 316 dei 465 seggi in palio. Nessuna forza politica aveva mai raccolto così tanti consensi nel Paese dal dopoguerra a oggi. Takaichi, 65 anni, prima premier donna della storia del Giappone, era stata nominata premier lo scorso ottobre. Forte di un’ampia popolarità, lo scorso gennaio ha sciolto la Camera dei Rappresentanti, dove aveva una maggioranza risicata, aprendo così la strada alle elezioni anticipate di ieri, che hanno riguarda solo questo ramo del Parlamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Elezioni in Giappone, i liberaldemocratici stravincono: Takaichi confermata premier

Approfondimenti su Takaichi Premier

Il Giappone annuncia elezioni anticipate per la Camera bassa, previste l’8 febbraio, dopo la decisione della premier Takaichi di sciogliere il parlamento.

I risultati delle elezioni in Giappone mostrano un netto successo dei conservatori, che secondo gli exit poll si avviano a conquistare la maggioranza assoluta.

Il Giappone vira A DESTRA con la prima premier donna, Sanae Takaichi | The Essential

Ultime notizie su Takaichi Premier

Argomenti discussi: Elezioni Giappone, per i gestori mercati già in bolla: yen e tassi diventano il vero rischio; Giappone, elezioni Camera: maggioranza assoluta alla coalizione della premier Takaichi; Il partito di Sanae Takaichi ha vinto le elezioni in Giappone; Giappone, il partito della premier Takaichi ha stravinto le elezioni parlamentari.

