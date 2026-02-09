Elezioni GT Alto Tammaro Movimento 5 Stelle | confermato Gaudenzio Di Mella

Si sono svolte domenica le elezioni per il rinnovo della carica di Rappresentante del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Alto Tammaro. L'assemblea ha confermato, per l'anno 2026, Gaudenzio Di Mella come rappresentante del Gruppo che comprende i sette comuni di Pontelandolfo, Morcone, Santa Croce del Sannio, Fragneto Monforte, Fragneto l'Abate, Campolattaro e Sassinoro. Una riconferma che premia il lavoro costante di Di Mella, storico attivista del Movimento 5 Stelle, da sempre impegnato nelle battaglie politiche, ambientali e sociali dell'Alto Tammaro, con una presenza continua sul territorio e una forte attenzione ai bisogni delle comunità locali.

