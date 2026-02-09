Il partito di Sanae Takaichi ha ottenuto una vittoria netta alle elezioni anticipate in Giappone. La premier ha detto che il suo obiettivo è difendere con fermezza il Paese. La vittoria rafforza la sua posizione e apre una nuova fase politica nel paese.

(Adnkronos) – Il partito della premier Sanae Takaichi ha trionfato alle elezioni anticipate in Giappone. “Nessuno verrà in aiuto di un Paese che non ha la determinazione di difendersi con le sue mani. Proteggeremo con fermezza la pace e l’indipendenza del nostro Paese, il nostro territorio, le nostre acque territoriali, lo spazio aereo e le vite e la sicurezza dei nostri cittadini”, ha detto in conferenza stampa Sanae Takaichi, conservatrice convinta, considerata un falco. “E’ l’inizio di una responsabilità grande, molto grande per rendere il Giappone più forte e più prospero”, ha scandito all’indomani della vittoria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Elezioni Giappone, premier Takaichi stravince: “Difenderemo con fermezza il Paese”

Approfondimenti su Elezioni Giappone

Sanae Takaichi resta primo ministro del Giappone.

Il Giappone si prepara alle elezioni anticipate della Camera dei Rappresentanti, previste per l’8 febbraio, indette dalla prima ministra Takaichi Sanae.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Il Giappone vira A DESTRA con la prima premier donna, Sanae Takaichi | The Essential

Ultime notizie su Elezioni Giappone

Argomenti discussi: Sanae Takaichi, chi è la premier giapponese che ha vinto le elezioni parlamentari; Giappone, trionfo di Sanae Takaichi alle elezioni anticipate: la premier blinda la sua maggioranza; Giappone, trionfo elettorale per la premier Takaichi; Giappone, il partito della premier Takaichi ha stravinto le elezioni parlamentari.

Elezioni in Giappone, i liberaldemocratici stravincono: Takaichi confermata premierSanae Takaichi si conferma primo ministro del Giappone. Il suo partito, il Partito Liberal Democratico, ha ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni parlamentari di ieri, domenica 8 febbraio, ... tpi.it

Giappone, Sanae Takaichi stravince le elezioni e promette riforme della CostituzioneOltre a puntare sulla sicurezza, a voler preservare la cultura tradizionale giapponese, Takaichi ha promesso anche una dura battaglia contro l'immigrazione illegale. Per restare aggiornato sulle ... tg.la7.it

Elezioni #Giappone – Risultati finali, voto popolare (proporzionale / uninominali): #LDP (conservatori): 36,7% / 49,2% #CRA (centro): 18,2% / 21,6% #DPFP (centrodestra): 9,7% / 7,5% #Ishin (destra libertaria): 8,6% / 6,6% #Sanseito (estrema destra): 7,4 x.com

Cina: chiunque guidi il Giappone deve rispettare i quattro documenti politici sino-giapponesi Il 9 febbraio il portavoce del Ministero cinese degli Esteri, Lin Jian, ha presieduto la conferenza stampa di routine. Un giornalista ha posto una domanda sulle elezioni facebook