Ecco nuovo potabilizzatore di Pianello

È stato completato il nuovo potabilizzatore di Pianello. L’impianto, in funzione nella zona di Pianello nel Comune di Lucignano, permette di trattare fino a 45 litri di acqua al secondo. Oltre al potabilizzatore, sono stati realizzati anche i nuovi tratti di condotta che collegano Casalta e il serbatoio I Frati, nel Comune di Sinalunga. Ora l’acqua potabile potrà arrivare più facilmente a tutta la zona, migliorando la distribuzione e garantendo un approvvigionamento più affidabile.

Il potabilizzatore di Pianello è realtà. Il progetto, relativo alla realizzazione di un impianto di potabilizzazione da 45 litri al secondo in località Pianello, nel Comune di Lucignano e alle condotte di adduzione Casalta-serbatoio I Frati nel comune di Sinalunga e l'adduzione impianto Pianello.

