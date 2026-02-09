Ecco il centrocampista che voleva Spalletti | arriva dal Barcellona

Luciano Spalletti ha trovato il centrocampista che cercava. Arriva dal Barcellona, un giocatore che ha già avuto problemi con Flick e ora potrebbe lasciare il club catalano. La trattativa è in corso e si attende solo l’ufficialità.

Finalmente Luciano Spalletti ha trovato l’obiettivo di mercato estivo. Questo giocatore è ai ferri corti con Flick e potrebbe cambiare casacca. Dove andare a guardare se non al Barcellona, sempre una delle squadre più forti del mondo? Il team al momento è allenato da Flick, ex numero 1 del Bayern Monaco che come allenatore ha guidato ai maggiori successi degli ultimi anni. Parlando di centrocampo, proprio Flick pare molto interessato a portare Leon Goretzka nella formazione catalana a parametro zero, il che aprirebbe ad alcune possibilità interessanti. Se la strategia di Flick è quella di cambiare alcuni elementi a centrocampo, cedere alcuni giocatori che non hanno performato al massimo – anche se non per colpa loro – potrebbe essere la soluzione più saggia.🔗 Leggi su Sportface.it

Spalletti ha le idee chiare sul rinnovo di McKennie, il centrocampista statunitense attualmente in forza alla Juventus.

