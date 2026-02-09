Ecco che cos' ha detto Luca Argentero ospite a Che Tempo che Fa sull' ipotesi di vederlo alla co-conduzione di Sanremo 2026 Il video

Luca Argentero si è lasciato sfuggire qualche dettaglio sulla possibilità di tornare sul palco dell’Ariston come co-conduttore nel 2026. L’attore, ospite a Che Tempo che Fa, ha evitato di confermare ufficialmente, ma ha lasciato intendere che potrebbe essere una prospettiva interessante. Fabio Fazio ha insistito, chiedendo chiarimenti, ma Argentero ha preferito mantenere un po’ di mistero sulla sua eventuale partecipazione.

Fabio Fazio incalza Luca Argentero, ospite a Che Tempo che Fa sulla possibilità di vederlo in veste di co-conduttore all’Ariston a Sanremo 2026. L’attore ride, ma non si sbottona: «lo so si vocifera, io non so mai niente, aspetto la chiamata». Contenuti in streaming su discovery+ ( www.discoveryplus.it )   GUARDA LE FOTO Sanremo 2026: figli d’arte, sconosciuti, coppie, il più giovane e l’habitué. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Luca Argentero a “Che Tempo che Fa”: «Io a Sanremo? Si vocifera, aspetto la chiamata» Amica. 🔗 Leggi su Amica.it

