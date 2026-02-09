È Simon Dosser la giovanissima vittima dell' ultima valanga

Un giovane di 18 anni, Simon Dosser, ha perso la vita ieri in Val Sarentino. La valanga si è staccata nella zona di San Pancrazio, trascinando via il ragazzo mentre sciava con alcuni amici. Non c’è stato niente da fare: Simon è stato travolto e sepolto dalla neve. La tragedia ha sconvolto la comunità locale, ancora incredula davanti a un incidente così improvviso.

Una vita spezzata troppo presto: è quella di Simon Dosser, il giovane 18enne rimasto ucciso ieri, domenica 8 febbraio, da una valanga staccatasi in Val Sarentino, più precisamente nella zona di San Pancrazio.Il giovane altoatesino era originario di Scena, con l'intera comunità che in queste ore è.

