La notizia ha scosso la comunità religiosa e i fedeli: Riccardo Fontana, vescovo molto rispettato, è morto. La sua scomparsa lascia un vuoto grande tra chi lo conosceva e seguiva i suoi insegnamenti. In tanti ricordano il suo impegno e la sua vicinanza alle persone. La chiesa si prepara a tributare un ultimo saluto a una figura che ha segnato molte vite.

La Chiesa piange la scomparsa di Riccardo Fontana, vescovo stimato e punto di riferimento spirituale per intere generazioni di fedeli. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, suscitando profondo cordoglio nel mondo ecclesiastico e nella comunità civile. Nel corso del suo ministero episcopale, monsignor Fontana ha svolto il proprio servizio con discrezione, rigore pastorale e grande attenzione ai più fragili. Pastore vicino alla gente, è stato apprezzato per il suo stile semplice, il dialogo costante con i laici e l’impegno nel promuovere i valori della solidarietà, della pace e della giustizia sociale. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - È morto il vescovo Riccardo Fontana: lutto nella Chiesa e nella comunità dei fedeli

Approfondimenti su Riccardo Fontana

È scomparso monsignor Riccardo Fontana, che fino al 2022 è stato vescovo di Arezzo.

È morto Riccardo Fontana, il vescovo emerito di Arezzo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Riccardo Fontana

Argomenti discussi: È morto Giulio Sanguineti, vescovo di Brescia dal 1999 al 2007; Addio a monsignor Riccardo Fontana, una vita per la Chiesa: è stato vescovo di Arezzo dal 2009 al 2022. Nel 2012 la visita del Papa; Lutti (lutto) nell’episcopato; Nomine dell’8 febbraio.

È morto monsignor Riccardo Fontana. Giovedì il funerale in CattedraleDal tardo pomeriggio di oggi, le spoglie saranno esposte nella basilica di San Domenico; mercoledì 11 febbraio, alla sera, il feretro raggiungerà la Cattedrale, dove alle 21 si terrà una veglia di pre ... msn.com

Arezzo: è morto Riccardo Fontana, vescovo emerito. Ha guidato la diocesi per 13 anniEra di nuovo ricoverato presso l'ospedale San Donato di Arezzo dopo che le sue condizioni, già precarie a causa dei seri problemi di salute che lo avevano colpito nel mese di ottobre e che lo avevano ... firenzepost.it

Cortona, il cordoglio per la scomparsa del vescovo Riccardo Fontana facebook

Morto monsignor Riccardo Fontana: originario di Forte dei Marmi, aveva 79 anni x.com