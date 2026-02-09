E’ morto il prof Antonino Zichichi

È scomparso a 96 anni il professor Antonino Zichichi, uno dei più noti fisici italiani. La sua lunga carriera ha lasciato un segno importante nel mondo della ricerca e della divulgazione scientifica, soprattutto nel campo della fisica delle particelle. La notizia della sua morte ha colpito molti colleghi e appassionati di scienza, che ricordano il suo impegno e la sua passione nel rendere accessibile a tutti le scoperte più complesse.

ROMA, 09 FEB – È morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi, noto soprattutto per la sua battaglia iniziata molti anni fa contro l’astrologia e, più in generale, contro le superstizioni, definite dallo scienziato una ‘Hiroshima culturale’. Lo si apprende da fonti della comunità scientifica. (ANSA) “Proibiamo di immettere veleni nell’aria con leggi draconiane” ma ricordiamoci che “l’effetto serra è un altro paio di maniche, e noi umani c’entriamo poco. Sfido i climatologi a dimostrarmi che tra cento anni la Terrà sarà surriscaldata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

