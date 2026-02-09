È morto il fisico delle particelle elementari Antonino Zichichi

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, il fisico italiano noto per i suoi studi sulle particelle elementari. Ha dedicato tutta la vita alla ricerca e alla divulgazione scientifica, lasciando un segno importante nel campo della fisica. Tra le sue principali realizzazioni, l’ideazione dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, inaugurati negli anni Ottanta. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della scienza italiana.

È morto a 96 anni il fisico e divulgatore scientifico Antonino Zichichi. Specializzato nel campo della fisica delle particelle elementari, a cui ha dato preziosi contributi, era stato l’ideatore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, costruiti a partire dal 1980. Si deve inoltre a lui la scoperta dell’ antideutone, osservato per la prima volta nel 1965. Antonino Zichichi (Imagoeconomica). Aveva lavorato presso il Fermilab di Chicago e il CERN di Ginevra. Nato a Trapani nel 1929, Zichichi nel corso della carriera ha lavorato presso il Fermilab di Chicago e il CERN di Ginevra. Ha anche guidato il gruppo dell’Università di Bologna (dove era professore emerito) durante i primi esperimenti sulle collisioni tra materia e antimateria presso i Laboratori Nazionali di Frascati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

