È morto Enrico Benzing ex capo dei motori della Gazzetta | ha raccontato Lauda Senna e i grandi campioni di F1

Enrico Benzing, ex capo dei motori della Gazzetta, è morto. Era noto per aver raccontato le storie di grandi campioni di Formula 1 come Lauda e Senna. Benzing ha lavorato come responsabile della sezione motori e inviato alle gare, diventando una voce riconoscibile per gli appassionati. Ha collaborato con il telecronista Mario Poltronieri, contribuendo a far conoscere ai lettori le emozioni delle corse. La sua scomparsa lascia un vuoto nel giornalismo sportivo italiano.

Enrico Benzing è morto oggi all’età di 94 anni. È stato uno scrittore, un giornalista e un ingegnere italiano. Per anni ha svolto il ruolo di responsabile delle rubriche della sezione Motori della Gazzetta dello Sport e inviato alle gare di Formula Uno. In più, è stato commissario tecnico della Federazione Motociclistica Italiana e membro della Society of Engineers britanica. Come esperto di aerodinamica ha anche progettato profili alari per tante vetture, pure di Formula Uno. In tanti anni di carriera ha fatto anche la seconda voce di Mario Poltronieri, storico telecronista della Formula 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ayrton Senna, celebre campione di Formula 1, è ricordato anche per il suo interesse verso altre discipline motoristiche.

Ci ha lasciato Enrico Benzing, figlio dello scrittore Mario Benzing. Dopo gli studi in ingegneria meccanica e aerotecnica, ha iniziato una lunga carriera come giornalista motoristico, scrivendo per La Gazzetta dello Sport come responsabile delle rubriche sui