E’ morta Patrizia de Blanck

Patrizia de Blanck è morta. La notizia è stata data dalla figlia Giada con un post su Instagram. Aveva 85 anni. La donna era nota nel mondo dello spettacolo e ora il suo nome fa il giro delle cronache. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama italiano.

ROMA (ITALPRESS) – E’ morta, all’età di 85 anni, Patrizia de Blanck. Lo ha annunciato la figlia Giada in un post pubblicato su Instagram. “Con immenso dolore – scrive – annuncio la scomparsa di mia mamma, la contessa Patrizia De Blanck. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l’ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore”. Patrizia De Blanck, figlia di Lloyd Dario, ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Cà Dario, e dell’ambasciatore di Cuba S.🔗 Leggi su Ildenaro.it

