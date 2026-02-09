Patrizia De Blanck è morta all’età di 85 anni. La notizia è stata comunicata dalla figlia Giada con un messaggio sui social. La donna, nota per la sua presenza nel mondo dello spettacolo, se ne va lasciando un vuoto tra amici e fan. La famiglia non ha ancora annunciato i dettagli delle esequie.

Patrizia De Blanck è morta a 85 anni e la notizia è arrivata con un messaggio personale e doloroso pubblicato sui social dalla figlia Giada De Blanck. Nel post, la giovane racconta un periodo vissuto nel massimo riserbo, segnato da una malattia definita “devastante” e da un percorso affrontato lontano dai riflettori. In queste ore, insieme al cordoglio, cresce anche la curiosità su ciò che è accaduto davvero e su cosa si sappia, al momento, della causa della scomparsa. Nuova rivelazioni di Antonio Medugno sul caso Signorini L’annuncio di Giada De Blanck e il dolore condiviso. È Giada De Blanck a comunicare la perdita con parole che trasmettono fatica e commozione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - È morta Patrizia De Blanck: la causa della scomparsa

Approfondimenti su Patrizia De Blanck

Patrizia De Blanck, la nota contessa e volto della televisione, è deceduta all’età di 85 anni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Patrizia De Blanck è morta, ecco la malattia nascosta a tutti: svelata la causa della morte

Ultime notizie su Patrizia De Blanck

Argomenti discussi: Morta a 85 anni Patrizia De Blanck, la contessa fuori dagli schemi; Morta Patrizia De Blanck, contessa ribelle con una devastante malattia: l'annuncio della figlia Giada; Patrizia De Blanck è morta, l’addio della figlia Giada: Tutto nel silenzio; È morta la contessa Patrizia De Blanck: aveva 85 anni | La figlia Giada: Non ho la forza neanche di parlare.

È morta la contessa Patrizia De Blanck: aveva 85 anniÈ morta a Roma a 85 anni la contessa Patrizia De Blanck, volto noto della tv e dell’alta società capitolina. Lo ha annunciato nel mattino di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, sua figlia Giada, a sua volta ... tpi.it

La contessa Patrizia de Blanck è morta, le parole della figlia Giada: Era la mia migliore amicaToccante messaggio su Instagram di Giada de Blanck: Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un'epoca di eleganza, romanticismo e autenticità ... quotidiano.net

È morta Patrizia De Blanck facebook

È morta Patrizia De Blanck, aveva 85 anni ift.tt/TgoNG4v x.com