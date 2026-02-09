È morta Patrizia De Blanck | addio alla Contessa della TV a 85 anni L’annuncio della figlia Giada

Il mondo dello spettacolo italiano piange Patrizia De Blanck, la Contessa della TV, scomparsa a 85 anni. La notizia è stata data dalla figlia Giada, lasciando un vuoto difficile da colmare. La sua figura rimarrà impressa negli anni come simbolo di un’epoca televisiva.

Il mondo dello spettacolo italiano si risveglia con una notizia che segna la fine di un’epoca: è morta Patrizia De Blanck, la contessa che per oltre vent’anni ha saputo conquistare il cuore del pubblico con la sua personalità inconfondibile. L’annuncio della scomparsa, avvenuta all’età di 85 anni, è arrivato attraverso un commovente post Instagram della figlia Giada, pubblicato nelle prime ore di lunedì 9 febbraio. L’addio straziante della figlia Giada. Il messaggio con cui Giada De Blanck ha comunicato la morte della madre è un concentrato di dolore e amore infinito. “Chi mi conosce sa che per me la mia mamma era tutto”, ha scritto la figlia, descrivendo un rapporto che andava ben oltre il legame familiare: “Avevamo un rapporto stupendo: era la mia migliore amica, il mio punto di riferimento, la mia vita”. 🔗 Leggi su Tutto.tv

