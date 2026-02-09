E’ Marranzino il più pericoloso Lepri in difficoltà

Il Perugia ha vinto la partita e Marranzino si conferma il portiere più pericoloso. Lepri invece fatica a tenere il passo e commette qualche errore. In occasione del gol, Orsini si fa trovare in difficoltà e lascia passare il pallone sul suo lato. La partita si è accesa, e ora il Perugia guarda avanti con fiducia.

Orsini 5,5 Non esente da colpe sul gol del Perugia. In uscita bassa gli sfugge il pallone crossato da Canotto. Poi si riscatta. Lepri 5,5 In difficoltà nelle chiusure e lento nell'impostazione del gioco. Dalmazzi 6 Lotta caparbiamente con chiunque passi dalle sue parti. Pezzola 5,5 Quando viene preso in velocità va in affanno. Ci mette il fisico ma non basta. Zini 5,5 Quinto di destra non è il suo ruolo. Si adatta ma più di questo non può fare (1' st Perugini 6 Gemello gli nega la gioia del gol. Chiede palla e cerca di imprimere un'altra marcia alle azioni offensive). Candellori 6 Intermedio e poi anche esterno destro di centrocampo, non molla mai.

