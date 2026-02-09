A Solaro sta per arrivare un nuovo medico di famiglia. È un incarico temporaneo, ma i residenti sperano che possa risolvere alcuni problemi di assistenza. La notizia circola da qualche giorno e molti si chiedono quando esattamente inizierà il servizio.

La buona notizia è che arriverà presto un nuovo medico di medicina generale a Solaro, sebbene con un incarico provvisorio. La cattiva è che restano ancora molti i solaresi che non hanno più un medico fisso di riferimento. La novità positiva è stata annuciata nei giorni scorsi dalla sindaca Nilde Moretti, a seguito dell’incontro con Asst, assieme all’assessore alle Politiche della Salute, Christian Caronno, e alla responsabile dei Servizi sociali, Elisabetta Zazzarini. Confermato l’arrivo di un nuovo medico in paese. "Si tratterà di un incarico provvisorio, in sostituzione del dottor Roberto Pizzamiglio andato in pensione a inizio anno - dice la sindaca -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - È in arrivo il nuovo medico di famiglia

A Cirò, in provincia di Crotone, arriva un nuovo medico di base.

Quando arriva un cucciolo in casa, tutto cambia in fretta.

In memoria di 15 attori di Un medico in famiglia che sono morti

