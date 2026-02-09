È in arrivo il nuovo medico di famiglia

Da ilgiorno.it 9 feb 2026

A Solaro sta per arrivare un nuovo medico di famiglia. È un incarico temporaneo, ma i residenti sperano che possa risolvere alcuni problemi di assistenza. La notizia circola da qualche giorno e molti si chiedono quando esattamente inizierà il servizio.

La buona notizia è che arriverà presto un nuovo medico di medicina generale a Solaro, sebbene con un incarico provvisorio. La cattiva è che restano ancora molti i solaresi che non hanno più un medico fisso di riferimento. La novità positiva è stata annuciata nei giorni scorsi dalla sindaca Nilde Moretti, a seguito dell’incontro con Asst, assieme all’assessore alle Politiche della Salute, Christian Caronno, e alla responsabile dei Servizi sociali, Elisabetta Zazzarini. Confermato l’arrivo di un nuovo medico in paese. "Si tratterà di un incarico provvisorio, in sostituzione del dottor Roberto Pizzamiglio andato in pensione a inizio anno - dice la sindaca -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

