È in arrivo il nuovo medico di famiglia
A Solaro sta per arrivare un nuovo medico di famiglia. È un incarico temporaneo, ma i residenti sperano che possa risolvere alcuni problemi di assistenza. La notizia circola da qualche giorno e molti si chiedono quando esattamente inizierà il servizio.
La buona notizia è che arriverà presto un nuovo medico di medicina generale a Solaro, sebbene con un incarico provvisorio. La cattiva è che restano ancora molti i solaresi che non hanno più un medico fisso di riferimento. La novità positiva è stata annuciata nei giorni scorsi dalla sindaca Nilde Moretti, a seguito dell’incontro con Asst, assieme all’assessore alle Politiche della Salute, Christian Caronno, e alla responsabile dei Servizi sociali, Elisabetta Zazzarini. Confermato l’arrivo di un nuovo medico in paese. "Si tratterà di un incarico provvisorio, in sostituzione del dottor Roberto Pizzamiglio andato in pensione a inizio anno - dice la sindaca -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Medico Famiglia Solaro
A Cirò, nuovo medico di base in arrivo dopo richiesta di nomina provvisoria da parte del sindaco Sculco
A Cirò, in provincia di Crotone, arriva un nuovo medico di base.
“C’è un nuovo arrivo in famiglia”. Katia Pedrotti, tutti impazziti a casa Pacelli
Quando arriva un cucciolo in casa, tutto cambia in fretta.
In memoria di 15 attori di Un medico in famiglia che sono morti
Ultime notizie su Medico Famiglia Solaro
Argomenti discussi: Weekend con il nuovo ciclone mediterraneo, ancora temporali e forti venti: le regioni a rischio; Maltempo, nubifragi e allagamenti con vento forte in arrivo sul Veneto: mercoledì la giornata peggiore della settimana. Le previsioni; Ore 19:17 - Parità e trasparenza retributiva: in arrivo il decreto attuativo della Direttiva UE sul Gender Pay Gap; Gossip Girl, arriva un libro sequel con le avventure di Blair 40enne.
Tutte le serie tv italiane e internazionali in lavorazione e in arrivo nel 2026 su Sky e NowDa Gucci - Fine dei giochi di Gabriele Muccino, con Miriam Leone nei panni di Patrizia Reggiani, a Uomini che odiano le donne. Per i nostalgici degli anni '90 ci sono tutte le puntate di Beverly Hills ... vanityfair.it
Checco Zalone inarrestabile: dopo Buen Camino, è in arrivo un nuovo filmAncora nel pieno dell’enorme successo ottenuto dal suo ultimo film, l’attore pugliese starebbe già pensando ad una nuova pellicola: scopriamo di più. libero.it
Leggo. . La notizia di un cuore nuovo finalmente disponibile in arrivo da Bolzano e il sogno di una vita diversa alle porte: il 23 dicembre scorso c'erano tutti gli ingredienti per una favola dal sapore natalizio per un bimbo napoletano di 2 anni in attesa di trapiant facebook
In arrivo un nuovo webinar promosso dall'Agenzia #Erasmus+ #INAPP in collaborazione con @euk_it 10 febbraio 2026 | 12:00–13:30 Focus sui partenariati di cooperazione #VET (KA220): obiettivi, priorità e criteri di valutazione. eurodesk.it/webinar-Ve x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.