E' crollata una porzione di ponte della Vecchia Aurelia Disagi sulla Roma-Civitavecchia

Questa mattina è crollata una parte del ponte sulla Vecchia Aurelia a Santa Marinella. La rottura ha causato disagi importanti alla circolazione, con autobus e auto che si sono accumulate lungo la strada. Anche il traffico ferroviario sulla linea Roma-Civitavecchia ha subito un’interruzione, creando ulteriori problemi ai pendolari. I soccorritori sono già sul posto per verificare le condizioni e cercare di rimettere in sicurezza la zona.

Danni lungo 50 metri di un costone che fa da parapetto ai binari, all'altezza di Santa Marinella. Circolazione bloccata e traffico ferroviario in tilt nel pomeriggio di domenica 8 febbraio Forti disagi al traffico ferroviario sulla FL5 Roma-Civitavecchia, domenica 8 febbraio. Nel pomeriggio, infatti, il crollo di un cordolo laterale del ponte dell'Aurelia Vecchia, a Santa Marinella, ha comportato l'interruzione della linea. Il crollo ha interessato una porzione di circa 50 metri del cordolo laterale che fa da parapetto ai binari della linea ferroviaria che unisce la Capitale a Civitavecchia.

