È crollata una parte del soffitto dell’istituto Serpieri | FOTO

Questa mattina, una parte del soffitto dell’istituto Serpieri a Bologna è crollata improvvisamente. Nessuno è rimasto ferito, ma gli studenti sono stati fatti evacuare subito. I vigili del fuoco sono sul posto per valutare i danni e mettere in sicurezza l’edificio. Al momento, le autorità stanno indagando sulle cause del crollo.

Nella mattinata di oggi, lunedì 9 febbraio, è crollata una parte del soffitto dell'istituto Serpieri di Bologna. Come si evince dalle foto, sono caduti alcuni pannelli del controsoffitto, probabilmente a causa dell'umidità visibile dalle immagini.

