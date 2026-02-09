Duran Zenit ora è ufficiale | l’attaccante vola in Russia Tutti i dettagli del trasferimento

Duran Zenit lascia l’Italia e vola in Russia. È stato ufficializzato il trasferimento dell’attaccante, che si trasferisce in un’operazione che ha sorpreso molti. La trattativa è stata chiusa e ora l’attaccante si prepara a iniziare una nuova avventura con il club russo.

Duran Zenit ha lasciato il suo club e si è trasferito ufficialmente in Russia.

La Juventus ha perso di vista Duran Zenit, l’attaccante che a gennaio era stato accostato ai bianconeri.

Duran va allo Zenit San Pietroburgo: era stato proposto anche in Serie A; Jhon Duran sceglie lo Zenit: è stato vicino a Juve e Bologna; Lo Zenit si avvicina al prestito di Duran dall'Al-Nassr, opzione di riscatto da 40 milioni di euro sul tavolo

Duran cambia ancora: quarta squadra negli ultimi 13 mesi, va in prestito allo ZenitJhon Duran vola in Russia. A soli 22 anni, l'attaccante colombiano ha già vissuto una carriera da vero e proprio globetrotter del calcio,. tuttomercatoweb.com

Duran Zenit, l’attaccante accostato alla Juventus a gennaio è in viaggio verso la Russia. Le ultimissime novità sul suo trasferimentoDuran Zenit, l’attaccante accostato alla Juventus a gennaio è in viaggio verso la Russia. Le ultimissime novità sul suo trasferimento La Juve deve depennare dalla lista degli obiettivi un profilo moni ... juventusnews24.com

MERCATO - Duran va allo Zenit San Pietroburgo, era stato proposto anche in Serie A ift.tt/TEiuGbJ x.com

Calciomercato Zenit: in arrivo Duran in prestito https://www.calciostyle.it/calciomercato/calciomercato-zenit-in-arrivo-duran-in-prestitofsp_sid=486 di Alessio Grossi facebook