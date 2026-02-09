Due maestre condannate a 60 mila euro di risarcimento danni | essere di vecchio stampo non legittima violenze verso gli studenti 

La procura ha citato in giudizio due insegnanti, chiedendo un risarcimento di 60 mila euro al Ministero dell’Istruzione. Le accuse riguardano ripetuti comportamenti violenti contro gli studenti, anche se le maestre sono considerate “di vecchio stampo”. La sentenza arriva dopo accertamenti che dimostrano come le condotte, ormai ritenute inaccettabili, abbiano causato danni ai giovani.

Con atto di citazione la Procura ha convenuto in giudizio due maestre chiedendo la condanna delle stesse al risarcimento in favore del Ministero dell’Istruzione e del merito di circa 60 mila euro poiché avrebbero posto in essere una serie di reiterate condotte integranti il reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p. A seguito del rinvio a giudizio, le due convenute sono state riconosciute colpevoli e condannate in primo grado. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

