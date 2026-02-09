Droga in piazza Scaravilli | 19enne arrestato durante i controlli in zona U

Durante un controllo antidroga in zona Scaravilli a Bologna, i carabinieri hanno arrestato un 19enne gambiano. La polizia ha trovato droga addosso al giovane, che ora si trova in cella con l’accusa di spaccio. La zona universitaria si è svegliata con l’ennesimo blitz contro il traffico di sostanze illecite.

Controlli antidroga nel cuore della zona universitaria di Bologna. I carabinieri hanno arrestato un 19enne di origine gambiana, residente in città, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L'operazione è avvenuta durante un servizio di monitoraggio del centro storico.

