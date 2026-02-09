dove vive laura pausini la super villa a due piani con interni total white palestra e giardino

Laura Pausini torna a calcare il palco dell’Ariston, questa volta come co-conduttrice insieme a Carlo Conti. La cantante italiana vive in una villa a due piani, con interni total white, una palestra e un giardino. La sua presenza sul palco si fa attendere con entusiasmo, mentre i fan si chiedono cosa porterà di nuovo questa volta.

Laura Pausini sta per calcare nuovamente il palco dell’Ariston, stavolta in qualità di co-conduttrice e affiancando Carlo Conti.. La sua carriera è sbocciata proprio su quel palco, nel lontano 1993, quando con il brano La Solitudine ha conquistato i cuori di tutta Italia e del mondo. L’artista di Faenza è infatti stata, negli anni, vincitrice di Grammy, Latin Grammy, Golden Globe, diventando a tutti gli effetti una delle voci più note a livello internazionale. Da sempre è comunque molto legata all’Italia e al paese di Solarolo, lì dov’è cresciuta, ma ha deciso di trasferirsi a Miami insieme al marito Paolo Carta e alla loro figlia Paola. 🔗 Leggi su Tpi.it

Laura Pausini ha recentemente pubblicato il singolo “La dernière chanson (due vite)” in collaborazione con Julien Lieb.

