Questa sera si gioca la partita tra Roma e Cagliari, visibile su diversi canali. La gara si svolgerà allo stadio Olimpico e in molti si preparano a seguire l’evento in diretta. Oltre alla serie A, ci sono anche altre partite e eventi sportivi importanti. Dalle Olimpiadi di oggi si possono seguire diverse discipline, mentre in campo nazionale si sfidano anche Atalanta e Cremonese. Per gli appassionati di basket, c’è la NBA, e per chi preferisce il tennis, ci sono tornei a Doha, Rotterdam e Buenos Aires. Un lunedì ric

Oggi, lunedì 9 febbraio 2026, saranno diverse le partite di calcio da vedere in tv e in streaming, tra Liga, Segunda Division, Campionato portoghese e la Serie A con Atalanta-Cremonese nel tardo pomeriggio e Roma-Cagliari in prima serata. Il calcio d'inizio allo stadio Olimpico è previsto alle 20.45. 18.30 - Calcio, Serie A: Atalanta-Cremonese, DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky Go e NOW) 20.30 - Calcio, Segunda Division: Racing Santander-Mirandes, DAZN 20.45 - Calcio, Serie A: Roma-Cagliari, DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e NOW 21 - Calcio, Liga: Villarreal-Espanyol, DAZN 21. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dove vedere Roma-Cagliari e le gare delle Olimpiadi di oggi, lunedì 9 febbraio

Approfondimenti su Roma Cagliari

Oggi si gioca Genoa contro Napoli in una sfida molto attesa.

Oggi i tifosi di calcio si chiedono dove seguire Juventus-Lazio, una partita molto attesa della domenica.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Roma Cagliari

Argomenti discussi: Dove vedere Roma-Cagliari in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Cagliari: orario e dove vederla in TV e streaming; Roma-Cagliari: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Dove vedere Roma-Cagliari in TV e LIVE streaming.

Roma-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Roma e Cagliari è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now. tuttosport.com

Roma-Cagliari, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniRoma-Cagliari si gioca oggi lunedì 9 febbraio 2026 alle 20:45 all'Olimpico: diretta DAZN e Sky, streaming su DAZN, Sky Go e NOW ... fanpage.it

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha commentato le parole di De Rossi sulle decisioni arbitrali - dopo il rigore assegnato al Napoli - nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Cagliari facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Roma- #Cagliari x.com