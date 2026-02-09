Doppio podio per Cremeno al concorso regionale sulle foibe | premiate le giovani promesse lecchesi

Cremeno conquista un doppio podio al concorso regionale sulle foibe. Gli studenti lecchesi si sono distinti, portando a casa premi e riconoscimenti per aver affrontato con impegno e serietà un tema delicato e importante. La loro vittoria dimostra come la memoria storica possa essere trasmessa anche ai più giovani, attraverso iniziative che coinvolgono le scuole e la comunità.

Successo per gli studenti lecchesi al concorso regionale dedicato alla memoria delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. La classe 1C dell'Istituto comprensivo San Giovanni Bosco di Cremeno ha conquistato ben due riconoscimenti nella cerimonia di premiazione che si è svolta questa mattina.

