Doppio podio per Cremeno al concorso regionale sulle foibe | premiate le giovani promesse lecchesi

Da leccotoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cremeno conquista un doppio podio al concorso regionale sulle foibe. Gli studenti lecchesi si sono distinti, portando a casa premi e riconoscimenti per aver affrontato con impegno e serietà un tema delicato e importante. La loro vittoria dimostra come la memoria storica possa essere trasmessa anche ai più giovani, attraverso iniziative che coinvolgono le scuole e la comunità.

Successo per gli studenti lecchesi al concorso regionale dedicato alla memoria delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. La classe 1C dell'Istituto comprensivo San Giovanni Bosco di Cremeno ha conquistato ben due riconoscimenti nella cerimonia di premiazione che si è svolta questa mattina.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

