Dopo la tempesta si gode un po' di tranquillità

Da lecceprima.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le recenti intemperie, la natura si prende una pausa. Nella marina di Melendugno, un lettore ha immortalato un momento di calma: un dolcissimo passante si gode il relax dopo la tempesta. La zona, che aveva vissuto momenti di tensione, sembra adesso tornare alla normalità.

SANT'ANDREA (Melendugno) - Lo scatto di un nostro lettore, dalla marina di Melendugno, a un dolcissimo “passante”. Ce lo invia Alberto Bolognese. Lo scatto di un lettore.  ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Approfondimenti su Melendugno Marina

La Tirabassi cerca i playoff. Il Cvr un po’ di tranquillità

La Tirabassi mira ai playoff, mentre il Cvr si concentra sulla stabilità in classifica.

“Dopo una Tac ho scoperto di avere di nuovo il cancro, questa volta ai polmoni. Papà Lino mi tempesta di telefonate, è un po’ apprensivo”: lo rivela Rosanna Banfi

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Demet y el padre de Can La pelea que enfureció a Can

Video Demet y el padre de Can La pelea que enfureció a Can

Ultime notizie su Melendugno Marina

Argomenti discussi: Colombia: la spiaggia invasa da tonnellate di rifiuti dopo la tempesta; Video. Andalusia, dopo la tempesta le riprese aeree mostrano inondazioni diffuse; Portogallo: mons. Ornelas (Leiria-Fátima), non siete soli. Attivato fondo di emergenza dopo la tempesta Kristin; Spagna, Cordova sott’acqua dopo la tempesta Marta: fiume esonda, evacuate oltre 11 mila persone.

dopo la tempesta siBitcoin: la quiete dopo la tempesta, cosa aspettarsi ora?Le quotazioni di Bitcoin si sono stabilizzate dopo il sell-off della scorsa settimana. Ecco cosa aspettarsi ora e i livelli di prezzo che vanno attentamente monitorati ... investire.biz

dopo la tempesta siDopo la tempesta, Locri si rialza: il cuore della comunità torna a battere sul lungomareLa città di Locri si riscopre unita e solidale dopo il ciclone Harry, che nei giorni scorsi ha devastato parte del lungomare e diversi stabilimenti balneari. Alcune associazioni locali e cittadini si ... reggiotv.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.