Dopo la tempesta si gode un po' di tranquillità
Dopo le recenti intemperie, la natura si prende una pausa. Nella marina di Melendugno, un lettore ha immortalato un momento di calma: un dolcissimo passante si gode il relax dopo la tempesta. La zona, che aveva vissuto momenti di tensione, sembra adesso tornare alla normalità.
SANT'ANDREA (Melendugno) - Lo scatto di un nostro lettore, dalla marina di Melendugno, a un dolcissimo “passante”. Ce lo invia Alberto Bolognese. Lo scatto di un lettore. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è.🔗 Leggi su Lecceprima.it
