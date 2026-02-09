Una donna di Umbertide è rimasta gravemente ustionata mentre accendeva la stufa. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe usato un liquido infiammabile, che le ha provocato le ferite. Ora si trova nel reparto grandi ustionati dell’ospedale di Pisa, in condizioni serie.

UMBERTIDE Donna colpita da una fiammata mentre accendeva la stufa, a quanto risulta con un liquido infiammabile, e che ora si trova ricoverata al Centro grandi ustionati “Cisanello“ presso l’ospedale di Pisa. La prognosi è riservata ma non sarebbe i pericolo di vita. L’ incidente domestico è avvenuto intorno alle 8.30 di ieri quando la quarantasettenne, residente nel quartiere di Fonte Santa, è rimasta gravemente ustionata al viso e alle braccia mentre accendeva una stufa utilizzando un liquido infiammabile, probabilmente alcool denaturato. Un procedimento decisamente pericoloso che ha provocato un ritorno di fiamma che l’ha gravemente ustionata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donna ustionata. È in gravi condizioni

Approfondimenti su Umbertide Ustionata

Una recente esplosione nella villetta di Il Matto ha causato gravi ustioni a una donna, le cui condizioni si sono aggravate.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Crans-Montana, la testimonianza di un sopravvissuto all'incendio: Scenario di guerra

Ultime notizie su Umbertide Ustionata

Argomenti discussi: Donna ustionata. È in gravi condizioni; Incendio in una casa a Parma: una donna è gravissima, ha lesioni su più parti del corpo; Brucia una casa a Mossale Superiore, 80enne ricoverata al Maggiore con ustioni di terzo grado al volto; Scoppia incendio in casa, 80enne in condizioni critiche.

Donna ustionata. È in gravi condizioniUMBERTIDE Donna colpita da una fiammata mentre accendeva la stufa, a quanto risulta con un liquido infiammabile, e ... lanazione.it

Incendio in una casa a Parma: una donna è gravissima, ha lesioni su più parti del corpoUna donna di 80 anni è rimasta gravemente ustionata dalle fiamme scoppiate nella sua casa di Mossale di Corniglio, in provincia di Parma, nel primo pomeriggio ... fanpage.it

Verbicaro piange la 92enne ustionata in casa, morta dopo il trasferimento a Brindisi: Non ce l’ha fatta R.M., la donna di 92 anni rimasta gravemente ustionata in un incidente domestico avvenuto nel pomeriggio di ieri a Verbicaro, nell’Alto Tirreno cosentino. L’a facebook