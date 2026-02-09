Donazioni per il presidio sanitario di Mercatale e per la Casa di comunità di Camucia

Venerdì scorso, il Comune di Cortona ha ricevuto due donazioni importanti. La Asl Toscana sud est ha consegnato risorse per il presidio sanitario di Mercatale e per la Casa di comunità di Camucia. La cerimonia si è svolta alla presenza della dirigenza sanitaria e delle autorità locali. Ora, i fondi saranno utilizzati per migliorare i servizi e le strutture della zona.

Venerdì scorso, insieme alla dirigenza della Asl Toscana sud est, il Comune di Cortona ha celebrato due importanti donazioni a beneficio della comunità. A Mercatale il Calcit Valdichiana, in collaborazione con la locale Misericordia, ha fornito arredi e poltrona per il punto prelievi. A Camucia è.

