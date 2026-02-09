Donazioni per il presidio sanitario di Mercatale e per la Casa di comunità di Camucia

Da arezzonotizie.it 9 feb 2026

Venerdì scorso, il Comune di Cortona ha ricevuto due donazioni importanti. La Asl Toscana sud est ha consegnato risorse per il presidio sanitario di Mercatale e per la Casa di comunità di Camucia. La cerimonia si è svolta alla presenza della dirigenza sanitaria e delle autorità locali. Ora, i fondi saranno utilizzati per migliorare i servizi e le strutture della zona.

Venerdì scorso, insieme alla dirigenza della Asl Toscana sud est, il Comune di Cortona ha celebrato due importanti donazioni a beneficio della comunità. A Mercatale il Calcit Valdichiana, in collaborazione con la locale Misericordia, ha fornito arredi e poltrona per il punto prelievi. A Camucia è.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

