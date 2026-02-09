Don Ravagnani l’ex prete social che ha lasciato il sacerdozio | Non rispettavo il celibato ora sono più libero

Alberto Ravagnani, ex sacerdote molto presente sui social, ha deciso di lasciare il sacerdozio. In un video pubblicato su YouTube, ha spiegato di aver smesso di rispettare il celibato e di aver trovato una nuova libertà. La sua scelta ha suscitato molte reazioni online, tra chi lo sostiene e chi lo critica. Ora Ravagnani vive senza il vincolo religioso, raccontando di aver finalmente sentito di essere sé stesso.

Alberto Ravagnani, l'ex prete social che ha deciso di lasciare il sacerdozio, ha spiegato le ragioni della sua scelta in un video pubblicato sul suo canale Youtube. "Ho maturato la mia scelta, non è stato un pensiero improvviso, una folgorazione: essere preti significa cose ben precise come il celibato. Di fatto non riuscivo a rispettarlo davvero, all'inizio dicevo che dovevo convertirmi, che era una questione di volontà, poi ho smesso di fingere di doverlo giustificare per forza" ha affermato l'ex don. Tra le cause, spiega Ravagnani, anche il carico di responsabilità: "Le attese delle persone nei confronti di noi preti, disumane, come fossimo esseri speciali, angeli scesi dal cielo, programmati per essere buoni, un'ipocrisia non più sostenibile.

