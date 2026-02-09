Don Bosco Spezia successo netto nel Girone B | 4-0 al Magrazzurri e allontanate le preoccupazioni per la zona playout

Il Don Bosco Spezia batte 4-0 il Magrazzurri e respinge le preoccupazioni per la zona playout. La partita si è giocata al campo “Franco Cimma” e i locali hanno dominato dall’inizio alla fine, dimostrando una buona prestazione e mettendo subito in chiaro le proprie intenzioni. La vittoria permette alla squadra di allontanarsi dalla zona rischio e di guardare con più fiducia al futuro.

Il Don Bosco Spezia ha ottenuto una vittoria convincente contro il Magrazzurri, imponendosi per 4-0 in una partita valida per il Girone B della Promozione ligure, disputata al campo "Franco Cimma" nella città della Spezia. La prestazione dei salesiani ha permesso alla squadra di allontanarsi dalla zona playout e di consolidare la propria posizione a metà classifica. Questo successo, ottenuto con una prestazione convincente, potrebbe dare la giusta fiducia ai giocatori e permettere loro di affrontare le prossime sfide con maggiore serenità. La partita ha visto il Don Bosco Spezia prendere il controllo fin dalle prime battute, concretizzando il proprio dominio con una serie di gol che hanno spento le speranze del Magrazzurri.

