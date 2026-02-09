Domenica di calcio e tensione | scontri sulla statale identificati tifosi del Taranto

Domenica di calcio con un retroscena di tensione nel Salento. Mentre allo stadio di Lecce tutto filava liscio tra tifosi e partite, sulla strada verso Ugento si sono verificati scontri tra gruppi di tifosi del Taranto. La polizia ha identificato alcuni di loro tra la folla, cercando di contenere la situazione e riportare la calma. Nessun ferito grave, ma l’episodio ha creato preoccupazione tra le forze dell’ordine e i residenti della zona.

LECCE – Una domenica a due facce per l'ordine pubblico salentino. Mentre il "Via del Mare" godeva di una giornata di sport senza intoppi per la sfida di Serie A tra Lecce e Udinese, il clima si è surriscaldato sulla strada verso Ugento, dove la violenza ha cercato di farsi spazio tra i tornelli e.

