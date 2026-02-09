Dolore per la scomparsa di Paride Ruglioni Il carnevale in segno di lutto annulla il corso

La comunità di Orentano piange la scomparsa di Paride Ruglioni. È morto ieri, lasciando un vuoto tra amici e familiari. Il carnevale, di solito momento di festa, è stato annullato come segno di lutto. La perdita di Ruglioni colpisce duramente chi lo conosceva e ha contribuito a costruire la vita sociale del paese.

Orentano (Pisa), 9 febbraio 2026 – E' morto Paride Ruglioni. Orentano perde un'altra colonna del suo straordinario e unico associazionismo. Di Ruglioni si ricorda la gentilezza, la correttezza e la cordialità, oltre al profondo legame con il suo paese per il quale si è impegnato nell' Ente carnevale dei bambini – che in segno di lutto ha annullato il corso in programma ieri – e negli scout Orentano 1. Tra il 1990 e il 1995 Paride Ruglioni aveva fatto parte del consiglio comunale di Castelfranco per la Democrazia Cristiana ed era stato scelto come assessore all'ambiente nella giunta a maggioranza democristiana e socialista guidata dal sindaco socialista Rosario Casillo.

