Doha | Zheng vince al rientro dopo 5 mesi Ostapenko lotta Sakkari sfida Paolini per un posto in semifinale

Dopo cinque mesi, Zheng torna a vincere un match al WTA Qatar Total Energies Open di Doha, mentre Ostapenko si salva in extremis. La giornata ha visto anche la sfida tra Sakkari e Paolini, con quest’ultima pronta a conquistare il suo posto in semifinale.

Doha: Zheng Rinasce, Sakkari Affronta Paolini, Ostapenko Salva il Match – Analisi Approfondita del WTA Qatar Total Energies Open. Doha, Qatar – Il WTA Qatar Total Energies Open ha offerto una giornata ricca di emozioni e risultati significativi, ridisegnando lo scenario del torneo e offrendo spunti interessanti per il prosieguo della competizione. Il ritorno in campo di Zheng Qinwen, dopo un'assenza di cinque mesi, ha rappresentato uno dei momenti salienti della giornata, mentre il match tra Maria Sakkari e Zeynep Sonmez ha confermato la solidità della tennista greca. Parallelamente, Jelena Ostapenko ha dovuto faticare per assicurarsi il passaggio del turno, in una sfida combattuta fino all'ultimo punto.

Questa mattina è stato ufficializzato il tabellone del WTA 1000 di Doha 2026.

Elisabetta Cocciaretto sorprende tutti a Doha.

La queen è tornata Zheng ritrova una vittoria che mancava da settembre per colpa dell’infortunio al gomito Il WTA 1000 di Doha è visibile in diretta e in chiaro su SuperTennis facebook

