Docenti neoimmessi in ruolo 2025 26 valgono i corsi frequentati prima della trasformazione del contratto a tempo indeterminato?

I docenti appena immessi in ruolo per il 202526 si chiedono se i corsi fatti prima della trasformazione in contratto a tempo indeterminato valgano ancora. La circolare del 11 dicembre ha stabilito che 12 ore di laboratori su Scuola Futura servono come parte dell’anno di prova e formazione. Ora, molti si chiedono se queste ore siano riconosciute anche per chi si è già formato prima di questa novità. La questione è aperta e ancora da chiarire ufficialmente.

La circolare n. 95371 dell'11 dicembre 2025 prevede 12 ore di laboratori formativi, su Scuola Futura, validi come step dell'anno di prova e formazione. Alcuni docenti hanno chiesto se possano essere validi i corsi seguiti prima della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

