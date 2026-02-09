Dl Sicurezza governo deroga gestione dei Cpr a Croce Rossa fino a 2028 Cri | Doveva essere misura emergenziale ora sistematica

Il governo ha deciso di affidare alla Croce Rossa la gestione dei Cpr fino al 2028. La misura, nata come intervento emergenziale, diventa ora una soluzione strutturale. La decisione ha suscitato polemiche, perché solleva dubbi sul controllo e sul ruolo del Terzo Settore in un settore così delicato. La Cri stessa si trova a dover gestire un compito che prima era temporaneo, e ora diventa parte integrante della politica migratoria del Paese.

Il decreto Sicurezza, approvato dal Consiglio dei Ministri negli scorsi giorni, non ha solo cambiato le.

