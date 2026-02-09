Disclosure Day | le presenze aliene di Spielberg nello spot mozzafiato del Super Bowl

Steven Spielberg torna a parlare di alieni con un nuovo film in uscita a giugno. Lo spot del Super Bowl ha lasciato tutti a bocca aperta, mostrando scene mozzafiato di un’invasione misteriosa che coinvolge Emily Blunt e Josh O’Connor. La suspense è alle stelle e l’attesa cresce per scoprire cosa combina il regista nel suo nuovo progetto di fantascienza.

Steven Spielberg torna alla fantascienza per raccontare una misteriosa incursione aliena nel film con Emily Blunt e Josh O'Connor in uscita a giugno, anticipato da uno spettacolare spot. Gli alieni sono tra noi nel nuovo spot di Disclosure Day lanciato da Universal Pictures durante il Super Bowl 2026. Nel promo vediamo Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell ed Henry Lloyd-Hughes affrontare la presenza aliena tra scene cariche di tensione e spettacolari incidenti. La sinossi del film di Steven Spielberg anticipa: "Se scopriste che non siamo soli, se qualcuno ve lo mostrasse, ve lo dimostrasse, vi spaventerebbe? Quest'estate, la verità appartiene a sette miliardi di persone.

