Discarica Vallosa | la terra dei veleni è contaminata da oltre 30 sostanze gassose

Da anni si parla di bonificare la discarica Vallosa, che da decenni inquina il terreno con oltre 30 sostanze gassose. La Regione ha già chiesto al Governo 20 milioni di euro, sui 70 stimati necessari per intervenire. I lavori sono ancora lontani, mentre la contaminazione continua a preoccupare chi vive nelle vicinanze.

Da anni, anzi decenni si parla di una bonifica quanto mai necessaria: l'ultimo preventivo stimava un intervento da almeno 70 milioni di euro, di cui per i primi 20 milioni la Regione – nella figura dell'assessore all'Ambiente Giorgio Maione – ha già bussato alle porte del Governo. Parliamo della.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

