Diminniti omaggia un figlio eccellente | intitolata una piazza a mons Alessandro Tommasini
Questa mattina a Diminniti si è svolta una cerimonia semplice e senza troppi fronzoli. La comunità ha deciso di dedicare una piazza a mons. Alessandro Tommasini, riconoscendo il suo ruolo importante nella zona. Presenti alcuni cittadini e rappresentanti locali, che hanno partecipato con gratitudine e affetto. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza, con un breve discorso e il taglio del nastro. La piazza ora porta il nome di un uomo che ha lasciato un segno nella comunità.
Questa mattina si è svolta nella frazione di Diminniti la cerimonia di intitolazione di una piazza alla figura di mons. Alessandro Tommasini: arcivescovo nativo del luogo - nel 1756 - e personalità di assoluta rilevanza culturale, sociale e religiosa per la storia di Reggio Calabria e dell’intero.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
