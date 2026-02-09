Diminniti omaggia un figlio eccellente | intitolata una piazza a mons Alessandro Tommasini

Da reggiotoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Diminniti si è svolta una cerimonia semplice e senza troppi fronzoli. La comunità ha deciso di dedicare una piazza a mons. Alessandro Tommasini, riconoscendo il suo ruolo importante nella zona. Presenti alcuni cittadini e rappresentanti locali, che hanno partecipato con gratitudine e affetto. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza, con un breve discorso e il taglio del nastro. La piazza ora porta il nome di un uomo che ha lasciato un segno nella comunità.

Questa mattina si è svolta nella frazione di Diminniti la cerimonia di intitolazione di una piazza alla figura di mons. Alessandro Tommasini: arcivescovo nativo del luogo - nel 1756 - e personalità di assoluta rilevanza culturale, sociale e religiosa per la storia di Reggio Calabria e dell’intero.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Diminniti Tommasini

"Fonte di ispirazione da cui prendere esempio": intitolata a Gallico una piazza al giudice De Caridi

Nuovo Foggia, nuove speranze. Tommasini e Romeo pronti per la rincorsa salvezza: "A questa piazza non si può dire di no"

Il nuovo Foggia si prepara a una sfida difficile.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.