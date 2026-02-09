Diminniti omaggia un figlio eccellente | intitolata una piazza a mons Alessandro Tommasini

Questa mattina a Diminniti si è svolta una cerimonia semplice e senza troppi fronzoli. La comunità ha deciso di dedicare una piazza a mons. Alessandro Tommasini, riconoscendo il suo ruolo importante nella zona. Presenti alcuni cittadini e rappresentanti locali, che hanno partecipato con gratitudine e affetto. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza, con un breve discorso e il taglio del nastro. La piazza ora porta il nome di un uomo che ha lasciato un segno nella comunità.

