Dimensionamento scolastico | Todde? salva Cagliari e penalizza Nuoro
La decisione della Regione Sardegna sul dimensionamento scolastico ha scatenato un vero e proprio terremoto politico. La proposta della Giunta guidata da Alessandra Todde favorisce Cagliari e rischia di penalizzare Nuoro. L’opposizione accusa apertamente favoritismi e si prepara a chiedere chiarimenti, mentre le scuole delle due province si trovano nel mezzo di una disputa che potrebbe influenzare il futuro delle autonomie locali.
Sardegna, la Rete Scolastica al Bivio: Accuse di Favoritismi e il Futuro delle Autonomie Nuoresi. La mappa scolastica sarda è al centro di una tempesta politica, con la Giunta regionale guidata da Alessandra Todde finita sotto accusa da parte dell’opposizione in provincia di Nuoro. I consiglieri provinciali di centrodestra, Pierluigi Saiu, Giampaolo Corda e Giorgio Fresu, denunciano una gestione del dimensionamento scolastico che, a loro dire, privilegia l’area di Cagliari a discapito delle realtà del Nuorese, mettendo a rischio l’autonomia di istituti storici e aprendo scenari di commissariamento.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Giunta Todde
Nuoro: piazza contro il dimensionamento scolastico, si dice “basta tagli
Questa mattina a Nuoro un gruppo di genitori e insegnanti si è riunito in piazza per protestare contro il nuovo piano di dimensionamento scolastico.
Dimensionamento scolastico, il commissario ha deciso. Barcaioli: "Scelta che penalizza". Il centrodestra: "Alimenta un clima di allarme"
Il nuovo commissario dell’Ufficio scolastico regionale, Ernesto Pellecchia, ha firmato il decreto che chiude gli ultimi due accorpamenti scolastici in Umbria.
Ultime notizie su Giunta Todde
Argomenti discussi: Fondi Pnrr, la presidente della Regione Alessandra Todde: Il Governo discrimina la scuola sarda, pretendiamo il ritiro di questa impostazione inaccettabile; 41 bis, la presidente Alessandra Todde si rivolge ai sardi: Mobilitiamoci per la Sardegna. Non diventeremo un’isola carcere.
Dimensionamento scolastico, Todde: Meno fondi Pnrr, Isola discriminataPotrebbe paventarsi un taglio dei fondi Pnrr destinati al personale della scuola sarda per le regioni - come la Sardegna - che non hanno adottato il piano di dimensionamento scolastico nazionale. Lo h ... rainews.it
Dimensionamento e Pnrr, Sardegna fuori dai fondi? Todde accusa: Usano i fondi come strumento di pressioneLa presidente Todde denuncia l'esclusione della Sardegna dai fondi Pnrr scuola prevista da un nuovo decreto governativo. La governatrice contesta la motivazione legata al dimensionamento scolastico, d ... orizzontescuola.it
Torniamo a parlare di dimensionamento scolastico ripercorrendo le tappe fondamentali che hanno portato al provvedimento che, In Umbria, coinvolge Città di Castello e Gubbio. Un percorso, quello del dimensionamento scolastico umbro, al centro della punt facebook
Da maggioranza Assemblea soddisfazione per atto su dimensionamento scolastico x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.