Dimensionamento scolastico | Todde? salva Cagliari e penalizza Nuoro

La decisione della Regione Sardegna sul dimensionamento scolastico ha scatenato un vero e proprio terremoto politico. La proposta della Giunta guidata da Alessandra Todde favorisce Cagliari e rischia di penalizzare Nuoro. L’opposizione accusa apertamente favoritismi e si prepara a chiedere chiarimenti, mentre le scuole delle due province si trovano nel mezzo di una disputa che potrebbe influenzare il futuro delle autonomie locali.

Sardegna, la Rete Scolastica al Bivio: Accuse di Favoritismi e il Futuro delle Autonomie Nuoresi. La mappa scolastica sarda è al centro di una tempesta politica, con la Giunta regionale guidata da Alessandra Todde finita sotto accusa da parte dell'opposizione in provincia di Nuoro. I consiglieri provinciali di centrodestra, Pierluigi Saiu, Giampaolo Corda e Giorgio Fresu, denunciano una gestione del dimensionamento scolastico che, a loro dire, privilegia l'area di Cagliari a discapito delle realtà del Nuorese, mettendo a rischio l'autonomia di istituti storici e aprendo scenari di commissariamento.

