Digitalizzazione ed Intelligenza Artificiale al via il corso riservato alle imprese di Confindustria
Le imprese di Confindustria iniziano un corso dedicato a digitalizzazione e intelligenza artificiale. L’obiettivo è aiutare le aziende a capire come usare queste tecnologie per migliorare i processi e rimanere competitive. La formazione si rivolge soprattutto alle imprese che vogliono approfittare delle novità senza perdere terreno. Il settore si prepara a una vera e propria rivoluzione digitale, con strumenti che cambieranno il modo di lavorare e il rapporto tra uomo e macchina.
Tempo di lettura: 2 minuti Con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale, ci troviamo di fronte ad una trasformazione senza precedenti che non solo cambia il modo di lavorare, ma modifica anche il rapporto tra uomo e tecnologia. Non si tratta più di decidere se adottarla o meno, bensì di governarne l’evoluzione affinché essa rappresenti un’opportunità di sviluppo e non un fattore di esclusione. Con questo obiettivo nasce in Confindustria il percorso formativo “Digitalizzazione e Intelligenza artificiale – dal concetto alla pratica aziendale ” che si svilupperà in 10 giornate formative della durata di 68 ore complessive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Digitalizzazione Intelligenza Artificiale
Finanza e digitalizzazione integrata, un seminario per le imprese nella sede di Confindustria
Digitalizzazione dei processi scolastici (iscrizioni, pratiche e richieste): il Comune di Genova introduce automazione e intelligenza artificiale
Il Comune di Genova avvia un percorso di digitalizzazione dei processi scolastici, semplificando iscrizioni, pratiche e richieste tramite l’uso di automazione e intelligenza artificiale.
Ultime notizie su Digitalizzazione Intelligenza Artificiale
Argomenti discussi: Il nuovo Laboratorio di Anatomia Patologica: innovazione, digitalizzazione e intelligenza artificiale al servizio della diagnostica; Intelligenza artificiale e medicina - Psicologia Digitale; Intelligenza artificiale fisica: cos’è e perché trasformerà aziende e PA; Intelligenza artificiale e data science: gli atenei puntano sul digitale.
A Gattinara una serata sull’Intelligenza artificiale tra rischi e opportunitàGattinara si prepara ad ospitare un incontro pubblico dedicato a uno dei temi più discussi e decisivi di questi anni: l’Intelligenza Artificiale. Giovedì 19 febbraio 2026, alle 21, nella Sala Conferen ... valsesianotizie.it
Intelligenza artificiale nelle imprese canavesane: interesse alto, ma l’adozione è ancora a metà stradaPresentati a Ivrea i risultati dell’indagine di Confindustria Canavese e Digital Innovation Hub Piemonte: aziende digitalizzate, ma servono dati, competenze e percorsi guidati per trasformare l’IA in ... giornalelavoce.it
DIRETTA | 'Crescere con l’Intelligenza Artificiale', focus di Telefono Azzurro. Due giorni di confronto a Milano e Roma dedicati alla tutela dei minori nell’ambiente digitale e all’impatto delle nuove tecnologie #ANSA facebook
Bullismo, cyberbullismo e intelligenza artificiale: perché vietare non basta x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.