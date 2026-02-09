Le imprese di Confindustria iniziano un corso dedicato a digitalizzazione e intelligenza artificiale. L’obiettivo è aiutare le aziende a capire come usare queste tecnologie per migliorare i processi e rimanere competitive. La formazione si rivolge soprattutto alle imprese che vogliono approfittare delle novità senza perdere terreno. Il settore si prepara a una vera e propria rivoluzione digitale, con strumenti che cambieranno il modo di lavorare e il rapporto tra uomo e macchina.

Tempo di lettura: 2 minuti Con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale, ci troviamo di fronte ad una trasformazione senza precedenti che non solo cambia il modo di lavorare, ma modifica anche il rapporto tra uomo e tecnologia. Non si tratta più di decidere se adottarla o meno, bensì di governarne l’evoluzione affinché essa rappresenti un’opportunità di sviluppo e non un fattore di esclusione. Con questo obiettivo nasce in Confindustria il percorso formativo “Digitalizzazione e Intelligenza artificiale – dal concetto alla pratica aziendale ” che si svilupperà in 10 giornate formative della durata di 68 ore complessive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Digitalizzazione ed Intelligenza Artificiale, al via il corso riservato alle imprese di Confindustria

Approfondimenti su Digitalizzazione Intelligenza Artificiale

Il Comune di Genova avvia un percorso di digitalizzazione dei processi scolastici, semplificando iscrizioni, pratiche e richieste tramite l’uso di automazione e intelligenza artificiale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Digitalizzazione Intelligenza Artificiale

Argomenti discussi: Il nuovo Laboratorio di Anatomia Patologica: innovazione, digitalizzazione e intelligenza artificiale al servizio della diagnostica; Intelligenza artificiale e medicina - Psicologia Digitale; Intelligenza artificiale fisica: cos’è e perché trasformerà aziende e PA; Intelligenza artificiale e data science: gli atenei puntano sul digitale.

A Gattinara una serata sull’Intelligenza artificiale tra rischi e opportunitàGattinara si prepara ad ospitare un incontro pubblico dedicato a uno dei temi più discussi e decisivi di questi anni: l’Intelligenza Artificiale. Giovedì 19 febbraio 2026, alle 21, nella Sala Conferen ... valsesianotizie.it

Intelligenza artificiale nelle imprese canavesane: interesse alto, ma l’adozione è ancora a metà stradaPresentati a Ivrea i risultati dell’indagine di Confindustria Canavese e Digital Innovation Hub Piemonte: aziende digitalizzate, ma servono dati, competenze e percorsi guidati per trasformare l’IA in ... giornalelavoce.it

DIRETTA | 'Crescere con l’Intelligenza Artificiale', focus di Telefono Azzurro. Due giorni di confronto a Milano e Roma dedicati alla tutela dei minori nell’ambiente digitale e all’impatto delle nuove tecnologie #ANSA facebook

Bullismo, cyberbullismo e intelligenza artificiale: perché vietare non basta x.com