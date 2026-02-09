Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono diventate al centro di una polemica politica. Hunter Hess, lo sciatore freestyle americano di 27 anni, ha fatto parlare di sé con parole dure. Il ragazzo ha detto che gli Stati Uniti sono difficili da rappresentare, e subito ha scatenato la reazione di Donald Trump. L’ex presidente ha scritto sui social che Hess dovrebbe smettere di partecipare ai Giochi e tornare a casa. La vicenda ha portato ancora più attenzione sulla presenza degli atleti stranieri, mentre il clima tra politica e sport si fa sempre più teso

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si tingono di politica internazionale. Al centro della tempesta c’è Hunter Hess, sciatore freestyle di 27 anni, che ha scosso l’opinione pubblica con dichiarazioni pesanti sul suo ruolo di atleta nazionale. Hess ha confessato di provare sentimenti contrastanti nel gareggiare sotto la bandiera a stelle e strisce, ammettendo che molte delle recenti direzioni intraprese dagli Stati Uniti non rispecchiano i suoi valori (il vice presidente Vance è stato fischiato alla cerimonia inaugurale). Lo sciatore ha tenuto a precisare che indossare la divisa della squadra non implica un’approvazione automatica di ogni azione del governo, riferendosi in particolare alle recenti e discusse operazioni di sicurezza interna a Minneapolis. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Difficile rappresentare gli USA”: lo sciatore Hess scatena la furia di Trump che gli intima di mollare i Giochi

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Donald Trump non ha perso tempo e ha criticato duramente Hunter Hess, lo sciatore americano che, in Italia per le Olimpiadi di Milano-Cortina, aveva espresso dubbi sulla possibilità di rappresentare gli Stati Uniti in un periodo così difficile.

Donald Trump attacca Hunter Hess, lo sciatore americano in gara a Milano Cortina.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Olimpiadi, Trump attacca lo sciatore americano Hunter Hess: Difficile rappresentare gli Usa in questo periodo? Lasci la squadra; Trump contro Hess: E' un vero perdente, difficile fare il tifo per lui; Milano-Cortina, Trump contro lo sciatore Hess: Non rappresenta gli Usa? Lasci la squadra; Donald Trump contro Hunter Hess, campione Usa di sci freestyle: Un vero perdente, difficile tifare per uno così. Cosa è successo.

Milano-Cortina, Trump contro lo sciatore Hess: Non rappresenta gli Usa? Lasci la squadraLeggi su Sky TG24 l'articolo Milano-Cortina, Trump contro lo sciatore Hess: 'Non rappresenta gli Usa? Lasci la squadra' ... tg24.sky.it

Lo sciatore USA Hunter Hess: «Difficile rappresentare l'America oggi». La rabbia di Trump: «Un vero perdente, non tifo per lui»L'atleta aveva dichiarato di provare emozioni contrastanti nel rappresentare gli Usa alle Olimpiadi. Critiche contro Trump anche dalla campionessa dello sci Mikaela Shiffrin: entrambi hanno criticato ... msn.com

Il presidente americano si è scagliato contro l'atleta 27enne che, in Italia per i Giochi di Milano Cortina, in un'intervista dei giorni scorsi ha confessato che "rappresentare gli Stati Uniti in questo momento suscita emozioni contrastanti. È un po' difficile. Stanno su facebook

Lo sciatore Usa Hunter Hess: «Difficile rappresentare l'America oggi». La rabbia di Trump: «Un vero perdente, non tifo per lui» x.com