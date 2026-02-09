Nella diciottesima giornata di Serie A 20252026, tutto si prepara per lo scontro tra le prime due della classifica, Brescia e Bologna. Intanto, Venezia ha vinto a Napoli con un punteggio di 64-79, riducendo a quattro punti il distacco dalla vetta. La stagione entra nel vivo, con le squadre che cercano di rafforzarsi o recuperare terreno in vista dei momenti decisivi.

In attesa dello scontro al vertice tra le prime due della classe, Brescia e Bologna, nella diciottesima giornata basket Serie A 20252026, Venezia si porta a meno quattro dalla vetta battendo Napoli in trasferta( 64-79). Trento prosegue il suo ottimo momento di forma contro Varese(84-78), mentre Tortona supera in rimonta Rrieste(104-99). Udine aggancia l’ottavo posto avendo la meglio su Sassari(92-79). Nell’anticipo, Cremona stende Cantu'(89-87). DICIOTTESIMA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI CREMONA-CANTU’ 89-87 NAPOLI-VENEZIA 64-79 TRENTO-VARESE 84-78 DERTHONA-TRIESTE 104-99 UDINE-SASSARI 92-79 LA CLASSIFICA BRESCIA pt. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Diciottesima giornata basket Serie A 2025/2026: risultati e classifica

Approfondimenti su Brescia Bologna

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

SETTIMA GIORNATA LBA 2025/26: SORPRESE, CONFERME E PRIME CRISI! EDICOLA LBA S.1/EP.18 #lba

Ultime notizie su Brescia Bologna

Argomenti discussi: Serie A2, la presentazione della diciottesima giornata; Venezia supera Napoli ed è a -4 dalla vetta. Trento vince ancora, Hubb trascina Tortona; Le designazioni arbitrali della diciottesima giornata di Serie A1 Femminile; Serie A basket, Cremona Cantù: orari e dove vedere in tv e streaming.

Serie A2 F, la presentazione della diciottesima giornata 2025-2026Il programma della diciottesima giornata di Serie A2. Girone A Si parte alle 16 con la sfida tra Autocenter Arese Basket Foxes e Nuova Icom San Salvatore Selargius. Giussano è ancora ... pianetabasket.com

Serie A2 F girone B, la presentazione della diciottesima giornata 2025-2026Il programma della diciottesima giornata di Serie A2. Girone B Il programma si apre sabato alle 19 con il derby marchigiano tra Mooneygo Basket Girls e Halley Thunder Matelica. Ancona ... pianetabasket.com

RISULTATO FINALE #primasquadra : Diciottesima giornata di #campionato - Terza categoria/Girone B/Bergamo Marcatori: Alessandro Filippi x2 (@ale.filo92), Michela Gheza, Cesare Invernici (@cesareinvernici) Autogoal #forzacosta facebook