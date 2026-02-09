William e Kate hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui chiedono alla Royal Family di prendere le distanze dallo scandalo Epstein. La coppia reale si è schierata pubblicamente contro Andrea, coinvolto negli affari del miliardario pedofilo americano, e ha chiesto che la famiglia reale si dissoci da questa vicenda. La richiesta arriva dopo mesi di pressioni da parte dei britannici, stanchi di vedere la monarchia coinvolta in polemiche così delicate.

I britannici chiedono da mesi a re Carlo e alla Royal Family di distanziarsi dallo scandalo Epstein, condannando pubblicamente Andrea e il suo coinvolgimento negli affari del miliardario pedofilo americano. Fatta eccezione, la scorsa settimana, per Edoardo, duca di Edimburgo che, preso di sorpresa dai giornalisti, aveva farfugliato un vago commento, finora nessuno tra i Windsor aveva espresso la propria opinione nel timore di mandare ulteriormente in rovina la reputazione dell’istituzione. William e Kate, però, si sono resi conti di non poter continuare a ignorare il popolo e l’umore di un’intera nazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Iodonna.it - Dichiarazione ufficiale di William e Kate

LA DICHIARAZIONE UFFICIALE DI KATE E WILLIAM SU ANDREA E IL CASO EPSTEIN #princewilliam #royalfamily

