Di Gregorio fa leva sul DNA della Juventus | il messaggio pubblicato dopo il 2-2 con la Lazio accende i tifosi – FOTO

Dopo il pareggio in extremis contro la Lazio, Di Gregorio ha pubblicato un messaggio su Instagram che ha acceso i tifosi. Il portiere ha sottolineato lo spirito di squadra e la mentalità vincente della Juventus, cercando di infondere entusiasmo in vista delle prossime sfide. La sua frase ha fatto subito il giro dei social, ricevendo molti complimenti e sostegno da parte dei supporters bianconeri.

Di Gregorio carica l'ambiente Juve su Instagram: esaltazione dello spirito di squadra e della mentalità bianconera dopo il pari in extremis. All'indomani del pirotecnico pareggio per 2-2 maturato all' Allianz Stadium contro la Lazio, l'ambiente bianconero si risveglia con la consapevolezza di aver assistito a una prova di carattere straordinaria. Se il risultato non soddisfa pienamente la classifica, la reazione veemente che ha permesso alla squadra di Luciano Spalletti di recuperare due reti di svantaggio nel finale è il segnale che il gruppo è vivo e compatto. A farsi portavoce di questo sentimento di resilienza è stato Michele Di Gregorio, uno dei protagonisti della serata, che ha affidato al proprio profilo Instagram un messaggio breve ma carico di significato per tifosi e compagni.

